Stankovic perde la testa: la drastica decisione del club - VIDEO

Serata surreale quella che ha coinvolto Dejan Stankovic, allenatore dello Spartak Mosca. Dallo sfogo in diretta alla risoluzione del contratto.

Serata surreale in Russia. Dopo la vittoria per 2-1 sul campo dell'Akhmat, Dejan Stankovic ha completamente perso la calma nel corso delle interviste post-gara. Incalzato dal giornalista su un episodio relativo alla partita, l'ex calciatore di Lazio e Inter, tra le altre, ha iniziato a sfogarsi in maniera poco lucida, inveendo contro l'intervistatore utilizzando tre lingue.

Di seguito, lo spezzone dell'intervista in italiano: "Perché mi provochi con questa domanda. Sai qualcosa di calcio, vuoi chiedermi qualcosa di calcio? Con qualche formazione ho giocato, perché ho fatto quelle sostituzioni. Sai dire solo le cazzat*, sai solo dire le cazzat*, come gli altri".

L'episodio non è stato privo di conseguenze. Poche ore dopo, infatti, lo Spartak Mosca ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto. Uno sfogo clamoroso, diventato già virale, che ha chiuso di fatto la sua avventura in panchina. "Lo Spartak Mosca FC e l'allenatore Dejan Stankovic pongono fine alla loro collaborazione di comune accordo. L'allenatore serbo è alla guida dello Spartak dalla scorsa estate. I biancorossi si sono classificati quarti nella Premier League russa nella stagione 2024/25. In Coppa di Russia, lo Spartak è arrivato ad un passo dalla finale allo stadio Luzhniki. La squadra è attualmente sesta in campionato, risultato che non soddisfa la dirigenza del club. La decisione di separarsi è stata presa di comune accordo. Ringraziamo Dejan e i suoi assistenti per il loro lavoro e auguriamo loro buona fortuna per la loro futura carriera", il comunicando apparso sui profili ufficiali.