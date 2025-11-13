Lazio, la Women ospite del Comune per la foto ufficiale - FOTO
Giornata di foto ufficiali in casa Lazio. Questa mattina la selezione femminile di mister Grassadonia è stata ospitata dal Comune in Campidoglio per la foto ufficiale di squadra.
Per l’occasione era presenta anche l’Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato al quale la Lazio ha donato una maglietta ‘home’ con il suo cognome scritto sulle spalle ‘Onorato’ e il numero 1.
IL POST DELL'ASSESSORE - L’Assessore ha ripubblicato le foto sul proprio profilo Instagram, scrivendo tra le storie: “Abbiamo ospitato in Piazza del Campidoglio la Lazio Women per la foto ufficiale di squadra”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.