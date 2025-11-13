Lazio, la Women ospite del Comune per la foto ufficiale - FOTO

La Lazio Women è stata ospite del Comune in Campidoglio per la foto ufficiale di squadra: la società ha anche donato una maglietta all. Ass. Onorato
13.11.2025 14:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, la Women ospite del Comune per la foto ufficiale - FOTO

Giornata di foto ufficiali in casa Lazio. Questa mattina la selezione femminile di mister Grassadonia è stata ospitata dal Comune in Campidoglio per la foto ufficiale di squadra.

 Per l’occasione era presenta anche l’Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato al quale la Lazio ha donato una maglietta ‘home’ con il suo cognome scritto sulle spalle ‘Onorato’ e il numero 1.

IL POST DELL'ASSESSORE - L’Assessore ha ripubblicato le foto sul proprio profilo Instagram, scrivendo tra le storie: “Abbiamo ospitato in Piazza del Campidoglio la Lazio Women per la foto ufficiale di squadra”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.