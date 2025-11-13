Ex Lazio | Klose ancora al Norimberga: è vicino al rinnovo
È destinata a continuare l'avventura di Miroslav Klose come allenatore in Germania. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, l'ex attaccante della Lazio è vicino al rinnovo di contratto con il Norimberga.
Il tedesco, infatti, avrebbe già un accordo di massimo con il direttore sportivo del club Joti Chatzialexiou e dovrebbe firmare un nuovo accordo fino al 30 giugno 2028 (era in scadenza questo giugno).
La sua conferma rappresenta un'ottima notizia per la squadra, visto che a società ha intenzione di costruire un progetto a lungo termine affidandosi totalmente a Klose. L'anno scorso ha concluso al decimo posto della Serie B tedesca.
