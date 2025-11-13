Como, Douvikas non dimentica la Lazio: ecco cos'ha detto

Durante la sosta per le nazionali, l'attaccante del Como Tasos Douvikas ha commentato l'inizio di stagione della sua squadra soffermandosi anche sul gol realizzato contro la Lazio alla prima giornata.

Durante la sosta per le nazionali, Tasos Douvikas ha colto l’occasione per analizzare la sua prima fase di stagione ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi inevitabilmente sul gol realizzato contro la Lazio alla prima giornata. Un episodio che ha segnato l’impatto del Como nel ritorno in Serie A e che per l’attaccante greco rappresenta un punto di partenza significativo. Douvikas ha ribadito l’importanza del suo ruolo e la volontà di continuare a incidere: il suo modo di parlare tradisce ambizione, ma anche la consapevolezza che il percorso è appena iniziato in un campionato che raramente perdona distrazioni o cali di concentrazione.

Il compito dell’attaccante e l’intesa con la squadra. Il cuore delle sue dichiarazioni riguarda il suo lavoro quotidiano, riassunto in una frase semplice ma chiara: «Il mio compito è quello di segnare, per questo sono qui». Parole che riflettono mentalità e pragmatismo. L’attaccante ha poi riconosciuto il ruolo decisivo dei compagni: «Sono molto contento che i compagni mi aiutino a migliorare, mi creino le occasioni per segnare, spero di continuare così». Un messaggio che sottolinea come, nel gioco del Como di Fabregas, la coralità sia un elemento centrale. Le statistiche di inizio stagione mostrano infatti un gruppo che, pur con limiti strutturali, prova sempre a valorizzare i suoi terminali offensivi.

Quel gol alla Lazio e il peso simbolico dell’esordio. Douvikas ha poi spiegato quale fosse, finora, il gol più importante per lui: «Il mio goal più importante è il primo contro la Lazio, era la prima giornata e abbiamo ottenuto tre punti». Una rete che ha sorpreso molti, non solo per la precisione ma per la maturità mostrata in un debutto complesso. Le analisi pubblicate da Sky e dai quotidiani sportivi hanno evidenziato come quella gara abbia rappresentato uno spartiacque per entrambe le squadre: il Como ha trovato entusiasmo, la Lazio un primo campanello d’allarme. Per l’attaccante greco, quella realizzazione è la sintesi perfetta tra istinto, preparazione e capacità di sfruttare ogni minima occasione utile.

L’intesa con Nico Paz e il valore dei dettagli. Le parole di Douvikas si sono poi concentrate su Nico Paz, talento giovane che sta emergendo come elemento fondamentale nella costruzione del gioco lariano. «La cosa più bella con lui è la nostra intesa in campo, ci alleniamo ogni giorno per migliorare e capirci meglio», ha spiegato. E non è solo un discorso tecnico: il greco ha riconosciuto l’importanza di avere accanto un profilo creativo come il numero 10. «Lui è un giocatore di livello ed è importante per me avere un numero 10 come lui che mi aiuti a segnare». Una coppia che, con il tempo, potrebbe diventare l’asse più riconoscibile del Como, sebbene ora debbano dimostrare continuità.