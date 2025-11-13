Parma, Suzuki si opera: il portiere salta la sfida con la Lazio
Il Parma dovrà fare a meno del suo portiere titolare per diverso tempo. Durante la sfida contro il Milan, finita con un pareggio in rimonta, Suzuki ha riportato una frattura scomposta al terzo dito e allo scafoide della mano sinistra. Un infortunio serio per un portiere, che ha deciso di operarsi e andrà sotto i ferri proprio in queste ore a Tokyo.
I tempi di recupero saranno stabiliti dopo l'intervento, ma - come scrive la Gazzetta dello Sport - è certo che Suzuki starà fuori almeno tre mesi. Ciò significa che salterà anche la sfida con la Lazio in programma il 13 dicembre a Parma, fra un mese esatto. A prendere il suo posto sarà uno tra Edoardo Corvi (classe 2001) e Filippo Rinaldi (classe 2002).
