Il portiere ha riportato una frattura frattura scomposta al terzo dito e allo scafoide della mano sinistra e i tempi di recupero saranno di almeno tre mesi
13.11.2025 10:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Parma, Suzuki si opera: il portiere salta la sfida con la Lazio

Il Parma dovrà fare a meno del suo portiere titolare per diverso tempo. Durante la sfida contro il Milan, finita con un pareggio in rimonta, Suzuki ha riportato una frattura scomposta al terzo dito e allo scafoide della mano sinistra. Un infortunio serio per un portiere, che ha deciso di operarsi e andrà sotto i ferri proprio in queste ore a Tokyo.

I tempi di recupero saranno stabiliti dopo l'intervento, ma - come scrive la Gazzetta dello Sport - è certo che Suzuki starà fuori almeno tre mesi. Ciò significa che salterà anche la sfida con la Lazio in programma il 13 dicembre a Parma, fra un mese esatto. A prendere il suo posto sarà uno tra Edoardo Corvi (classe 2001) e Filippo Rinaldi (classe 2002).

