Cagliari, Acquafresca torna sulla Lazio: l'intervento
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex rossoblù Robert Acquafresca è tornato sulla sconfitta del Cagliari contro la Lazio...
13.11.2025 11:15 di Simone Locusta
Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari e Bologna tra le altre, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare varie tematiche. Dal Milan di Allegri al Bologna di Italiano, passando la Roma di Gasperini e per il suo Cagliari, che è reduce da un punto a Como e dalla sconfitta dell'Olimpico. Acquafresca si è soffermato proprio sulla sconfitta contro la Lazio. Di seguito le sue parole:
"Ha avuto un momento di difficoltà, a Roma ha perso ma ha proposto un bel calcio. Fa bene a fare un calcio propositivo, soprattutto in casa dove il pubblico può darti una spinta".
Poi ha continuato: "Manca un bomber? Ho fiducia comunque, Borrelli mi piace, serve solo trovare più fiducia. Si deve rimanere concentrati e basta".
