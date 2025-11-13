Bologna, infortunio per Cambiaghi: rischia di saltare la Lazio
Brutte notizie per Vincenzo Italiano. L'ex allenatore della Fiorentina dovrà infatti fare a meno di Nicolò Cambiaghi, autore di un gol e due assist nell'ultimo mese e che si stava ritagliando un ruolo importante a Bologna.
L'infortunio non è però così grave, anche se l'esterno italiano dovrà comunque saltare diverse partite. Pochi minuti fa la società rossoblù ha rivelato l'entità dell'infortunio. Di seguito il comunicato:
"In seguito a un problema accusato durante una fase di allenamento con la Nazionale, Nicolò Cambiaghi è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro: tempi di recupero di circa 3 settimane".
Stando al comunicato, Cambiaghi dovrebbe rientrare per i primi di dicembre, a ridosso della sfida contro la Lazio in programma il 7 dicembre. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime settimane, ma rimane sicuramente in dubbio per il match dell'Olimpico.