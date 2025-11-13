Lazio | Sarri vorrebbe i rinnovi, ma la società è ancora bloccata
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri vorrebbe blindare i suoi senatori in scadenza nel 2026 e 2027, ma la Lazio non si muove. O meglio, ancora non può farlo. Il tecnico considera fondamentali Romagnoli, Gila, Provedel, Cataldi e Cancellieri, ma i rinnovi restano bloccati dal “vincolo a saldo zero”: senza margine sul monte ingaggi, spiega il Corriere dello Sport, si può trattare solo alle cifre attuali.
Romagnoli, rimasto per fiducia nel “Comandante”, non ha ancora avuto un incontro con la società. Il suo contratto da 2,8 milioni potrebbe essere spalmato su più anni. Nessuna offerta nemmeno per Gila, che guadagna 1,1 milioni e piace a Inter e Milan: inoltre, in caso di cessione, è da ricordare che metà dell’incasso andrebbe al Real Madrid.
Cancellieri si è rilanciato, guadagna un milione e Sarri lo considera ormai parte del progetto. Cataldi (1,8 milioni), imprescindibile al momento visto anche l'infortunio di Rovella, resta una bandiera e vorrebbe chiudere la carriera in biancoceleste. Infine c'è Provedel, 2,4 milioni, che dopo un periodo difficile la scorsa stagione è tornato titolare inamovibile.
Tra i più vicini alla scadenza ci sono Marusic e Basic. Entrambi in scadenza nel 2026, con stipendi sotto i 2 milioni, a pochi mesi dalla fine del contratto aspettano ancora segnali dalla società. Sarri li vorrebbe blindare, ma senza sblocco del monte ingaggi tutto resta fermo.
