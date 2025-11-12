Lazio - Lecce, la protesta del tifo organizzato: i dettagli
Con un post pubblicato sul profilo Instagram vdn_official, i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno spiegato che, in occasione della prossima gara contro il Lecce, non entreranno allo stadio Olimpico.
Il motivo è legato a quanto successo nell'ultima partita contro il Cagliari, quando la società non ha permesso l'accesso in campo alla nipote di Vincenzo Paparelli per assistere alla scenografia per suo nonno. Si attende il comunicato ufficiale.
Di seguito quanto scritto: "PER AMORE DI VINCENZO, PER AMORE DEI LAZIALI. Dopo la decisione della Società Lazio di non permettere l'accesso in campo alla nipote di Vincenzo Paparelli per dare il via alla scenografia in ricordo di suo nonno i gruppi organizzati del tifo laziale hanno deciso che per la partita Lazio Lecce di domenica 23 novembre NON ENTRERANNO ALLO STADIO ed invitano tutti i tifosi a seguire questa forte forma di protesta seguirà comunicato".