Inter, Mazzola crede all'Europa della Lazio: ecco cos'ha detto

Sandro Mazzola è intervenuto ai taccuini de Il Giornale per parlare dell'ultima vittoria dell'Inter contro la Lazio e del gol di Lautaro Martinez, che l'ha raggiunto nella classifica marcatori all-time della storia nerazzurra.

Nello specifico, poi, si è anche soffermato sulla stagione della squadra biancoceleste, inserendola nella corsa all'Europa. Di seguito le sue parole: "Spero che il Toro arrivi a 300 gol. Sarebbe garanzia di tanti successi per la mia squadra. È un vero capitano e gliel’ho detto, alla Pinetina. In quel ruolo serve dare l’esempio e, se serve, sapere tirare le orecchie".

"Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l’Europa se la giocano anche Bologna, Como, Juve e Lazio. Il Milan, dopo la sciagurata scelta di allontanare Maldini, ha colmato il gap con l’arrivo di Tare e Allegri. La Juve continua a sottovalutare l’importanza di avere in società uomini di calcio".