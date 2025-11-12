Moldavia - Italia, le probabili formazioni: chance per Zaccagni
12.11.2025 14:45 di Christian Gugliotta
Nel penultimo turno del Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026, l'Italia di Gattuso si prepara a volare a Chisinau, dove sfiderà la Moldavia allo Zimbru Stadium, nel match in programma per le 20:45 di giovedì 13 novembre. Ormai sicuri di un posto ai playoff, gli azzurri andranno comunque alla ricerca di un successo, sperando che un clamoroso passo falso della Norvegia contro l'Estonia riapra tutto la lotta al primo posto. Di seguito le possibili scelte dei due commissari tecnici.
Moldavia (5-3-2): Kozhukhar, Forov, Craciun, Babogio, Gherasimencov, Reabciuk, Caimacov, Rata, Bogaciuc, Perciun, Postolachi.
Italia (4-2-4): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Fabbia, Cambiaso; Cristante, Tonali; Orsolini, Scamacca, Raspadori, Zaccagni.
autore
Christian Gugliotta
