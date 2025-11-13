Lazio, ore decisive: sarà presentato il documento sui conti
RASSEGNA STAMPA - Sono ore decisive per la Lazio, che è ancora in attesa di sapere se a gennaio potrà fare mercato o meno. Il club biancoceleste aspetta il via libera della Commissione per il controllo economico-finanziario, l'organismo che dal 1° ottobre ha preso il posto della Covisoc, senza il quale anche i rinnovi di contratto resterebbero congelati.
Secondo il Corriere dello Sport, entro questa settimana, forse già nella giornata di oggi, giovedì 13 novembre, la società presenterà il documento relativo ai conti fotografati al 30 settembre.
Da quel rendiconto dipenderà il margine di manovra con cui la Lazio potrà operare sul mercato a gennaio: il club potrà operare senza vincoli solo se sarà rispettata la soglia dell'80% tra spese e ricavi, mentre, in caso contrario, servirà si potranno chiudere operazioni solo a saldo zero, con entrate e uscite alle stesse cifre.