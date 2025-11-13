FORMELLO - Lazio, Sarri riparte senza i nazionali: il punto sull'infermeria

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La ripresa dopo i due giorni di riposo concessi da Sarri. La rosa si è ritrovata oggi pomeriggio a Formello, dal conto dei calciatori a disposizione durante la sosta vanno tolti naturalmente i 6 nazionali (Mandas, Marusic, Hysaj, Isaksen, Dia e Zaccagni). Tutte le attenzioni sono sugli infortunati da ritrovare per la ripartenza del campionato. I primi a tornare a disposizione saranno Castellanos e Tavares, risponderanno presente contro il Lecce.

Ha smaltito il proprio guaio muscolare anche Dele-Bashiru, finito però fuori dalla lista per fare posto a Basic dopo il derby che aveva fatto esplodere l'emergenza a centrocampo. Al momento il nigeriano non fa parte delle opzioni utilizzabili. A prescindere potrà scendere in campo nella sfida di Coppa Italia con il Milan. Per Cancellieri ci vorranno altre due-tre settimane di pazienza, si era fermato dopo pochi minuti a Bergamo.

Occhi puntati anche su Rovella, sfrutterà la pausa per tornare in gruppo: sarà un rientro graduale, il regista non sente più dolore, è fermo da un mese e mezzo a causa della pubalgia. Ha optato per la terapia conservativa, presto arriveranno i primi responsi dal campo. Si potrà parlare di pieno recupero soltanto quando riuscirà a garantire continuità nonostante gli sforzi sostenuti in allenamento e in partita. Il ritmo delle sue sedute verrà intensificato con il passare dei giorni, nell'ultimo periodo ha lavorato a parte (corsetta, palestra e qualche esercitazione con il pallone).

