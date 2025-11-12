Lazio, Lotito e il Flaminio: il commento di De Grandis (Sky)
12.11.2025 14:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito, sul Flaminio.
"In Italia c’è un problema di burocrazia che all’estero non hanno, guardate la Roma da quanti anni è bloccata dalla burocrazia. Mi è sempre piaciuto tanto il Flaminio, la partita da lì si vede benissimo e sei molto vicino al campo".
"Secondo me è perfetto per il calcio, bisogna modernizzarlo ovviamente ma sarebbe perfetto come stadio della Lazio. Lo stadio potrebbe anche aiutare Lotito per un eventuale cessione a guadagnare di più e magari velocizzare i tempi".
