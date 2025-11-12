Lazio, Sarri ha scelto le cessioni a gennaio: ecco la lista
Carta bianca sulle uscite. La società è pronta ad affidarsi a Sarri sulle cessioni di gennaio. Per questo il tecnico ha già scelto i giocatori che è disposto a mandare via durante il mercato invernale.
12.11.2025 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Carta bianca sulle uscite. La società è pronta ad affidarsi a Sarri sulle cessioni di gennaio, almeno secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport.
Per questo il tecnico ha già scelto i giocatori che è disposto a mandare via durante il mercato invernale. In lista ci sono Noslin, Belahyane, Nuno Tavares e Dele-Bashiru. Se il mercato sarà confermato a saldo zero, sarà necessario vendere per acquistare nuovi giocatori.
È possibile che si vada incontro a una serie di minusvalenze, soprattutto su Noslin e Belahyane visto che il primo è costato quasi 17 milioni di euro e il secondo circa 10. Dei nomi fatti, il club tratterebbe Dele-Bashiru su cui si è scommesso un anno fa.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.