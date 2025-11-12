Italia, Cannavaro su Gattuso e il Mondiale: le parole
L'ex capitano della Nazionale ha detto la sua in vista del doppio impegno dell'Italia verso la qualificazione al Mondiale del 2026
12.11.2025 19:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Fabio Cannavaro è intervenuto ai microfoni di Infotainment e ha detto la sua sulla Nazionale del ct Gattuso in vista dei prossimi impegni degli azzurri.
“In vista dei playoff non mi sento di dare nessun consiglio a Rino. Ha dimostrato di avere l'esperienza giusta, ha vissuto un po' ovunque, ha lavorato con tante squadre diverse e ha sicuramente l'esperienza giusta per poterci portare al Mondiale”.
Sulla sua esperienza da capitano invece: “Gestire un gruppo di campioni è difficile ma allo stesso tempo facile... i problemi vengono fuori quando le cose vanno male”.
Jessica Reatini
