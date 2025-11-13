Milan-Lazio, aumentano i biglietti venduti: il dato aggiornato

Mancano più di due settimane alla sfida ma i tifosi della Lazio stanno già polverizzando i biglietti del settore ospiti di San Siro
13.11.2025 09:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Milan-Lazio, aumentano i biglietti venduti: il dato aggiornato

RASSEGNA STAMPA - Cresce l’attesa per la sfida con il Milan: in meno di 48 ore, riporta il Corriere dello Sport, i tifosi della Lazio hanno già acquistato oltre 600 biglietti per la gara di San Siro, in programma il 29 novembre alle 20.45. Manca ancora più di due settimane, ma il ritmo delle vendite lascia presagire un nuovo sold out nel settore ospiti, dopo i circa 4mila laziali presenti nell’ultima trasferta contro l’Inter.

La squadra di Sarri tornerà a Milano per la seconda volta consecutiva, prima di ritrovare i rossoneri pochi giorni dopo all’Olimpico, il 4 dicembre, negli ottavi di Coppa Italia.

Intanto, è iniziata anche la vendita dei biglietti per la prossima gara casalinga contro il Lecce, in programma domenica 23 novembre alle 18. La prelazione è partita ieri alle 14 e si aggiunge ai 29.163 abbonati che hanno già garantito il proprio posto allo stadio.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.