Lazio, Mandas in uscita a gennaio: fissato il prezzo
12.11.2025 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Con ogni probabilità a gennaio il mercato della Lazio sarà a saldo zero. Questo vuol dire che per acquistare nuovi giocatori bisognerà per forza cedere.
Nella lista delle possibili usciti c'è anche Mandas, come riportato da Il Corriere dello Sport. Il portiere greco ormai è chiuso da Provedel, che quest'anno si è ripreso a tutti gli effetti il posto da titolare.
Il valore del classe 2001 al momento è poco meno della metà di quello che aveva a giugno, ovvero 20 milioni di euro. Da capire se a gennaio ci sarà qualche club interessato ad acquistarlo a titolo definitivo.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.