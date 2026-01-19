Lazio, pochi i tagliandi venduti per la sfida al Como: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Procede a rilento la prevendita per Lazio-Como. A ieri sera, riporta il Corriere dello Sport, erano circa 5.000 i biglietti staccati, da sommare ai 29.918 abbonati. Con le ultime ore ancora a disposizione si supererà con ogni probabilità quota 35.000 presenze, mentre appare difficile arrivare a 40.000 spettatori.
Un dato inferiore alle attese, considerando il peso della partita, ma in parte condizionato dalla collocazione in un giorno lavorativo. C’è comunque margine per far crescere i numeri nel finale.
Anche per questo la società ha riattivato la tariffa speciale “4 insieme”, che consente di acquistare quattro biglietti nello stesso settore a un prezzo agevolato. Tutti i dettagli dell’offerta sono disponibili sul sito ufficiale del club.