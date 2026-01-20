Lazio, Mattei non le manda a dire: “Lotito ha fallito!”

Il clima è teso nell'ambiente biancoceleste. La Lazio ha perso contro il Como, ma le considerazioni vanno oltre la sconfitta. Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato delle problematiche in merito al (non) mercato, alle polemiche e alle 'provocazioni'. Ecco di seguito le sue parole:

“Nel momento in cui Lotito dice ‘qui comando io’, significa che ha fallito: l’autorità si guadagna con il consenso della gente, con il rispetto. Ha perso la sua battaglia. Il Como ha un progetto che la Lazio non ha. Lotito è il gestore della Lazio, un presidente non si comporterebbe così".

"Sulla panchina della Lazio al posto di Sarri? O Lotito o Fabiani. Sarri cosa si può aspettare da una società che gli fa firmare un contratto senza sapere del blocco, con Fabiani che dice che lavorano in sintonia mentre Lotito dice che decide lui?".

"Credo anche io che impiegare Ratkov dal 1′ contro il Como sia stata più una provocazione. Castellanos più o meno poteva giocare in questa Lazio, Ratkov non è pronto per il campionato italiano, è un ragazzo degli Allievi che gioca in prima squadra”.