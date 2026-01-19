Calciomercato Lazio | Rebus uscite: Romagnoli e Mandas ancora in bilico

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - A quasi due settimane dalla fine del mercato invernale, la Lazio è ancora alle prese con alcuni nodi legati a delle possibili uscite. In casa biancoceleste sono pervenute delle offerte per Alessio Romagnoli e Christos Mandas, ma, nonostante la finestra chiuda il 2 febbraio, la società sembra continuare a prendere tempo.

ROMAGNOLI - Il difensore è finito nel mirino dei qatarioti dell'Al-Sadd, che gli hanno fatto una proposta che sarebbe difficile da rifiutare per chiunque: 6 milioni di euro netti a stagione per tre anni di contratto. Per il cartellino di Romagnoli, però, l'offerta è da 7-8 milioni di euro e la Lazio se ne aspetta almeno il doppio per lasciarlo partire a gennaio. Le possibilità di un rinnovo, invece, sono molto ridotte: come ricorda il Corriere dello Sport, il giocatore è in scadenza nel 2027 e la promessa di un adeguamento è, ormai, solo un vecchio ricordo.

MANDAS - Il portiere greco, invece, è ormai da tempo vicino al Bournemouth, ma la trattativa non è ancora chiusa. Come vi avevamo raccontato, i biancocelesti vorrebbero un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un totale di 15 milioni di euro, mentre il ds degli inglesi Tiago Pinto vorrebbe chiudere un'operazione con diritto di riscatto. La quadra va ancora trovata, ma il tempo ora stringe.