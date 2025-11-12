Lazio, Guendouzi in calo: motivazioni da ritrovare

Il centrocampista si spende sempre tanto, ma è come se rispetto agli scorsi anni mancassero le motivazioni
12.11.2025 12:00 di  Chiara Scatena
Lazio, Guendouzi in calo: motivazioni da ritrovare

RASSEGNA STAMPA - Matteo Guendouzi, per tutti “Guendovunque”, è ancora in biancoceleste, ma oggi sembra un po’ diverso dal trascinatore che aveva incantato nelle prime due stagioni. Corre sempre tanto e mantiene la sua generosità, ma il rendimento non è più quello di una volta. Non gioca male, tutt’altro, ma il suo contributo è diventato più ordinario. Maurizio Sarri, che lo conosce bene e con lui ha un rapporto solido, lo ha difeso dopo la gara di San Siro: “È sempre lui, non l’ho trovato diverso da come l’avevo lasciato”. Ma sa anche che la Lazio avrebbe bisogno del miglior Guendouzi per ritrovare continuità.

Fisicamente il francese sta bene — lo confermano i dati atletici dello staff — ma qualcosa sembra essersi spento a livello di motivazioni. La scorsa estate, ricorda la Gazzetta dello Sport, aveva ammesso di aver rinunciato alla cessione solo per il ritorno di Sarri in panchina. Non è una questione di ambiente, ma di ambizione: senza coppe europee, Guendouzi sente di perdere visibilità internazionale.

Un segnale chiaro è arrivato anche dalla Francia: il ct Deschamps non lo ha più convocato, facendogli forse dire addio al sogno Mondiale. Un colpo duro per un giocatore abituato a sentirsi protagonista. Nonostante tutto, Guendouzi resta un professionista serio e consapevole di poter dare di più.

Contro l’Inter ha toccato quota 103 presenze con la Lazio, e dalla prossima partita il club biancoceleste sarà quello in cui ha giocato di più in carriera. Un motivo in più per tornare a essere “Guendovunque”. A fine stagione si tireranno le somme: difficile un addio a gennaio, mentre per altri delusi come Tavares e Dia il futuro potrebbe cambiare già nel mercato invernale.

Chiara Scatena
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.