Lazio, Rambaudi punta su Zaccagni per l'Italia. E su Guendouzi...

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi si è espresso in merito alla situazione di Guendouzi e sulle qualità di Zaccagni.

È tempo di sosta, tornano le nazionali e l'Italia si giocherà molto nelle prossime due sfide contro Moldavia e Norvegia. Uno dei protagonisti potrebbe essere Mattia Zaccagni, capitano della Lazio e uno dei calciatori con maggior qualità della selezione di Gattuso. Questa mattina ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi, il quale si è espresso in merito al ruolo di Zac con l'Italia ma anche sul periodo "no" di Guendouzi. Di seguito le sue parole:

“Guendouzi è un buon giocatore che con lo spartito giusto per lui diventa ottimo. Dipende anche molto da come si gioca, ma a prescindere deve dare qualcosa in più. Sta facendo presenza ma da lui c’è bisogno della prestazione, che significa stare al posto giusto nel momento giusto e fare la scelta migliore. Il calcio non è solo quello con la palla, occorre muoversi bene anche senza, scegliere con attenzione. Non so se nel suo rendimento attuale influisce la mancata convocazione con la Francia.

"Zaccagni titolare contro la Moldavia? Mi immagino che farà la differenza in quella zona di campo. Mi aspetto una crescita, nel ruolo è uno dei giocatori più bravi in Italia. La formazione azzurro è buona, se parlassimo di campionato potrebbe lottare per la Champions”.