Lazio, Briga si scaglia contro la società: lo sfogo sui social
Mattia Briga prende posizione e si sfoga sui social, in particolare su X, contro le azioni della società biancoceleste. Il noto cantautore si scaglia contro un operato che "illude, sbeffeggia e illude" il tifoso della Lazio.
Dopo mesi con polemiche all'ordine del giorno, al centro dell'agenda sembra esserci un episodio accaduto durante Lazio - Cagliari, ovvero quando la società non ha permesso l'accesso in campo alla nipote di Vincenzo Paparelli per assistere alla scenografia in onore di suo nonno. Proprio in merito a questo, la tifoseria ha scelto di protestare non pretendandosi per la prossima sfida casalinga contro il Lecce.
Il riferimento all'accaduto non è esplicito nelle parole di Briga, ma si può leggere tra le righe. A fare eco al suo intervento sono accorsi decine di tifosi biancocelesti, i quali hanno mostrato supporto nei commenti del post su X del cantautore e unendosi al messaggio di protesta. Ecco di seguito lo sfogo completo:
"Per qualsiasi squadra di calcio del mondo, i propri tifosi sono tutto. Sono il bene più prezioso. La nostra società invece, non solo se ne frega, umilia, insulta, sbeffeggia e illude i propri tifosi: ma li odia. La misura è colma. Libera la Lazio".