Moldavia-Italia, i convocati di Gattuso: in tre rimangono fuori
Solo poche ore alla discesa in campo dell’Italia che, alle 20.30, sfiderà la Moldavia nel penultimo appuntamento verso la qualificazione al Mondiale 2026. Il ct Gattuso ha quindi diramato la lista dei convocati con tre calciatori che si accomoderanno in tribuna: Caprile, Barella e Calafiori.
Tre scelte dettate da tre necessità diverse: Calafiori ha svolto infatti solo lavoro differenziato negli ultimi giorni. Barella è squalificato e Caprile è alla sua prima convocazione in Nazionale maggiore come quarto portiere.
Di seguito la lista dei convocati:
Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario;
Difensori: Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova , Alessandro Buongiorno, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo , Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini;
Centrocampisti: Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Samuele Ricci, Sandro Tonali ;
Attaccanti: Francesco Pio Esposito, Riccardo Orsolini, Matteo Politano , Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni.
