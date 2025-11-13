Lazio, Mattei critico contro la società e Lotito: le parole

Le parole di Stefano Mattei che ha posto l'attenzione sulla situazione in casa biancoceleste, sulla comunicazione e sul futuro
13.11.2025 13:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Uno Stefano Mattei molto critico nei confronti della società quello intervenuto ai microfoni di Radiosei. Come sempre il focus è la gestione societaria da parte del presidente Lotito e il clima che si respira in casa biancoceleste.

"Oggi due notizie riguardano le squadre romane: da una parte l’intervista di Gasperini che parla con ottimismo dello scudetto, aprendo all’entusiasmo dei propri tifosi; dall’altra, in casa Lazio, invece si parla del mancato ingresso della Curva contro il Lecce".

"Notizie diametralmente opposte. Qui c’è un accanimento terapeutico del presidente contro i tifosi: la sua gestione è arrivata al capolinea".

"Bisogna parlare chiaramente alla gente: la Lazio deve vendere i pezzi migliori per fare cassa, che tra l’altro hanno voglia di andare via per giocare le coppe. In più, non c’è la volontà di venire qui, perché il brand Lazio non attira più. Sei come Udinese e Torino senza coppe".

