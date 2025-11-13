Lazio, da Gila a Patric: il punto sul mercato di Cardone

Il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone si è espresso su una possibile partenza di Mario Gila a gennaio e non solo...

Raggiunto dai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto della situazione su alcuni giocatori in vista del mercato di gennaio.

"Gila piace alle milanesi, quella che fa più sul serio è l’Inter. E poi credo che i contatti con il Milan non si concretizzeranno facilmente. Sicuramente farebbe più comodo ai rossoneri. La Lazio deve fare i soldi, capitalizzare al massimo l’incasso e prendere il Prostgaard di turno: questo può fare la Lazio a gennaio. Servirà prendere un giocatore da 5-7 milioni. L’offerta per Gila dell’Inter è sui 20 milioni e alla Lazio chiaramente non sta bene, considerando anche che 10 milioni andranno girati al Real Madrid".

"Patric si sta allenando, sta bene; è tornato a pieno regime. Ovvio è che se andrà via Gila, si dovrà andare a trovare un giovane sostituto. Patric in area è veloce ma non c’entra niente con Gila, non ha l’abitudine al duello fisico, è un altro tipo di difensore. Ad ogni modo Patric-Romagnoli per Sarri potrebbe diventare la nuova coppia, considerando che il rinnovo dello spagnolo lo ha voluto anche lo stesso Sarri quindi lo stima".

