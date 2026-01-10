Lazio, è duello tra Timber e Toth. Ma il Feyenoord...
RASSEGNA STAMPA - I colpi a centrocampo non si fermeranno con l'acquisto di Taylor. Come anticipato dalla nostra redazione, è duello tra Timber e Toth, con Fabbian leggermente più defilato sullo sfondo. Il club ha già presentato un'offerta per il gioiello ungherese del Ferencváros, con cui esiste già un accordo sull’ingaggio, ma la società magiara non ha ancora dato il via libera.
Questione Timber: come raccontato dal Messaggero, il Feyenoord ha rifiutato un'offerta da 4 milioni perché preferirebbe cederlo in Premier League, dove il Leeds resta fortemente interessato, così da massimizzare l’incasso prima della scadenza contrattuale fissata a giugno.
Sul fronte Fabbian, invece, la posizione del Bologna è chiara: per lasciarlo partire servono almeno 15 milioni di euro.