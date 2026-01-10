Lazio, i convocati di Sarri per il Verona: la scelta su Taylor e Ratkov

10.01.2026 13:32 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Alla vigilia della gara contro il Verona, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati. Presenti i nuovi acquisti Taylor e Ratkov. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Rovella, Taylor, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov.