Lazio, i convocati di Sarri per il Verona: la scelta su Taylor e Ratkov
10.01.2026 13:32 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Alla vigilia della gara contro il Verona, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati. Presenti i nuovi acquisti Taylor e Ratkov. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Rovella, Taylor, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov.