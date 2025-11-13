Tissone punta sulla Lazio: le sue parole sulla corsa all'Europa

L'ex calciatore di Udinese, Atalanta e Sampdoria Fernando Tissone ha parlato della corsa all'Europa in Serie A, soffermandosi anche sul percorso della Lazio di Sarri.

In un'intervista rilasciata a news.superscommesse.it, l'ex calciatore di Udinese, Atalanta e Sampdoria Fernando Tissone ha parlato della corsa all'Europa in Serie A, soffermandosi anche sul percorso della Lazio di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

"A parte il discorso scudetto, è molto interessante quest'anno anche la lotta per le posizioni europee. Per la zona Champions, il Bologna c'è ed ha già dimostrato in questi anni di poter fare grandi cose. Vedo bene anche il Como, che con Fabregas si sta confermando come squadra combattiva e di qualità, in linea con quelle che sono le importanti ambizioni societarie".

"La differenza la farà la continuità da qui alla fine del campionato. Non è scontato mantenere ritmi alti per tutta la stagione. Anche l'Atalanta, che ha una rosa molto forte e ampia, potrebbe dire ancora la sua in zona Europa. Un altro club che alla lunga potrebbe dire la sua è la Lazio di mister Sarri, abituato a posizioni di classifica alte".