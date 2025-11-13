Lazio, Oddi chiede chiarezza alla società: il messaggio

Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare situazione biancoceleste, auspicandosi maggior chiarezza sul futuro a breve termine in tema mercato e ambizioni. Di seguito le sue parole:

“La Lazio come squadra sta dando quello che può dare. Si sta dando da fare per dare una mano alla società, poi è chiaro che alcune situazioni sono brutte perchè creano dei problemi. Ci sono diversi giocatori che dovrebbero rinnovare il contratto e questo può creare dei problemi. Se non accade diventa complicata la situazione visto che siamo anche reduci da un blocco di mercato. Non vedo l’ora che arrivi chiarezza su questi fronti".

"La società deve manifestarsi, deve far capire anche alla squadra quali sono le intenzioni e le prospettive anche dei singoli. Viceversa, è normale che i giocatori pensino anche ad un futuro diverso”.