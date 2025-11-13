Tudor, esperienza dura alla Lazio: il commento di Paratici

Fabio Paratici è tornato a parlare di Juventus e lo ha fatto in merito alla scelta di Spalletti come sostituto di Tudor...

L'ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha commentato ai microfoni di Sky Sport la scelta della Juventus di puntare su Luciano Spalletti per raddrizzare la stagione.

Inoltre, Paratici ha parlato anche di Igor Tudor e del loro legame, tornando anche sulle esperienze passate del tecnico croato con Marsiglia e Lazio. Di seguito le sue parole:

"Sono molto legato a Igor Tudor e mi dispiace moltissimo per lui che si era meritato questa chance, arrivando alla Juventus dopo aver fatto esperienze importanti e dure. Mi dispiace per la Juventus e Igor. Poi, Luciano è un grandissimo allenatore e quindi gli auguro tutti i successi a lui e alla Juventus".