Pisa, lussazione acromion-claveare per un giocatore
Problemi per il Pisa. Un giocatore rimedia una lussazione acromion-claveare nell'ultima sfida vinta contro la Cremonese.
13.11.2025 18:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Lussazione Acromion-Claveare alla spalla destra per Ebenezer Akinsanmiro nell'ultima sfida vinta contro la Cremonese.
Di seguito il comunicato ufficiale del Pisa sul centrocampista attualmente in prestito dall'Inter:
"Questo l'esito degli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Ebenezer Akinsanmiro dopo l'infortunio accusato nel secondo tempo della gara Pisa- Cremonese in seguito a uno scontro di gioco. Lo Staff Medico del Club ha provveduto a immobilizzare l'arto lussato attraverso il posizionamento di un tutore e ha predisposto un percorso di recupero personalizzato progressivo per il recupero agonistico del calciatore".