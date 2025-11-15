Lazio | Vertice tra Lotito, Fabiani e Sarri: ecco i temi sul tavolo

Venerdì pomeriggio è avvenuto un incontro a Formello tra Lotito, Fabiani e Sarri per fare un punto sulle strategie di mercato.

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito torna a Formello per il secondo giorno consecutivo, ma questa volta per incontrare Maurizio Sarri. Nella giornata di giovedì infatti il presidente biancoceleste già si era recato al centro sportivo ma unicamente per discutere dell'ultimo punto prima di inviare i documenti del bilancio alla Commissione (la scadenza è lunedì). In questo modo, con la fotografia al 30 settembre, la Commissione stabilirà se la Lazio potrà fare mercato liberamente o se sarà costretta a farlo a saldo zero.

Il giorno dopo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è avvenuto un vertice tra Lotito, Fabiani e Sarri. Al centro dell'agenda il mercato: dopo la seduta pomeridiana d'allenamento, nell'incontro si è parlato delle esigenze recirproche e delle strategie di mercato da poter intraprendere. Sono tanti i nomi sul tavolo, alcuni sono già noti da tempo.

Lorenzo Insigne rimane in cima alla lista dei desideri di Sarri. Secondo il suo agente, l'ex Napoli merita di giocare ad altri livelli e ha rivelato che per le sue caratteristiche piace alla Lazio. Poi però tra il dire e il fare c'è di mezzo il rischio del mercato bloccato. Oltre al nome di Insigne, in casa Lazio sanno già con chi sostituire Nuno Tavares in caso di partenza: il preferito rimane Aaron Martin del Genoa, ha il contratto in scadenza e rappresenterebbe un'occasione che i biancocelesti non vogliono farsi sfuggire.