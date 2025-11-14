Italia, Zaccagni esulta sui social: il post dopo la vittoria - FT
L'Italia batte la Moldavia in trasferta 0-2, grazie alle reti di Mancini e Pio Esposito arrivate all'ultimo respiro. Un successo che dà seguito alla striscia positiva di risultati ottenuti sotto la guida di Gattuso e che soprattutto conferma la partecipazione degli azzurri ai play off. La qualificazione al Mondiale del 2026 passerà dagli spareggi, lo scontro diretto a San Siro con la Norvegia non sarà più determinante.
Mattia Zaccagni, tra i protagonisti in campo ieri con la Moldavia, ha voluto condividere via social la gioia per la vittoria e lo ha fatto con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. "Forza azzurri" e qualche cuore blu è il messaggio che accompagna lo scatto che lo ritrae in campo con la maglia azzurra.
