Ex Lazio | Mihajlovic, il toccante ricordo di Eder: le sue parole
14.11.2025 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nell'intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Sampdoria e Inter Eder ha parlato del suo percorso in Italia e in Serie A. In particolare si è soffermato sul rapporto che aveva con l'ex calciatore della Lazio Sinisa Mihajlovic.
Di seguito le sue parole a riguardo: "L'allenatore migliore avuto alla Sampdoria? Mihajlovic. Mi disse che parlavano tutti bene di me, ma che al tempo stesso ero discontinuo".
"Mi diceva: 'Devi essere consapevole delle tue qualità. Se vinciamo sarà merito tuo, se perdiamo sarà colpa tua'. Mi tirò fuori il carattere. Senza di lui non sarei andato in Nazionale".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.