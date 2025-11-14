Napoli, De Laurentiis furioso: se la prende con Uefa, Fifa e Figc

Dopo gli infortuni di Rrahmani e Anguissa con le rispettive nazionali il presidente del Napoli è andato su tutte le furie

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare e, come sempre, non le ha mandate a dire. Il presidente degli azzurri questa volta ha puntato il dito contro la Uefa e la Fifa e sulle Nazionali dopo gli infortuni di Rrahmani e Anguissa.

“Presto i miei giocatori e poi me li ritrovo rotti. Rrahmani è tornato rotto, Anguissa pure. Così non si può andare avanti. Bisogna ridurre squadre e partite, evitare continue soste e concentrare gli impegni internazionali in un periodo definito. I giocatori sono dipendenti dei club e chi paga gli stipendi dovrebbe avere voce in capitolo”.

“Figc, Uefa e Fifa sono sistemi immobili, in cui nessuno vuole lasciare la poltrona. Vogliono controllare tutto: panchine, calendari, incassi. Creano troppe competizioni e ai club resta poco. Con le nuove Champions alla Serie A rimarrà pochissimo”, queste le sue parole.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.