FORMELLO - Lazio, ok Dele. Sarri aspetta Nuno, Rovella e Taty

Ecco tutte le ultime notizie dal Centro Sportivo di Formello riguardo la Lazio di Sarri, che sta preparando la prossima gara contro il Lecce al rientro dalla sosta per le nazionali.

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Riecco il primo, ora si attendono gli altri due. L'infermeria si svuota piano piano: Dele-Bashiru subito, Nuno Tavares e Castellanos la prossima settimana. Il nigeriano da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, era fermo dal derby di fine settembre per un problema muscolare che gli è costato anche il posto in lista. Non ci sono segnali di reintegro, salvo sorprese rimarrà fuori (era stato tolto per fare spazio a Basic). A gennaio, poi, si faranno nuove valutazioni, anche con il mercato e la Coppa d'Africa di mezzo.

Il portoghese e il Taty, invece, dovrebbero tornare a lavorare con la squadra a partire dalla ripresa di martedì dopo i controlli finali: Sarri ha concesso due giorni di riposo dopo l'ultima seduta che si consumerà domani mattina. C'è attesa anche per capire le condizioni di Rovella, il suo sarà un rientro graduale dopo la terapia conservativa per risolvere la pubalgia. Al momento sul campo la Lazio si sta allenando senza sei nazionali, ovvero Mandas, Isaksen, Dia, Hysaj, Marusic e Zaccagni. I primi tre saranno gli ultimi a rientrare nella Capitale, a partire da mercoledì.

Da giovedì prossimo quindi scatteranno le prove tattiche vere e proprie per la gara contro il Lecce, in programma domenica alle 18. Oltre ai fuori lista Dele-Bashiru e Gigot (che possono giocare la Coppa Italia del 4 dicembre contro il Milan), all'Olimpico non ci sarà nemmeno Cancellieri, ancora fermo ai box. Tra gli infortunati era quello con il tempo di recupero più lungo, ha bisogno ancora di qualche settimana.