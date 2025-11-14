Lazio, dall'Inghilterra: chiesto un giocatore dello United
Si avvicina il mercato di gennaio. La Lazio presto scoprirà se potrà operare solamente a saldo zero (vendere per comprare alle stesse cifre) o liberamente. Intanto, oltre a decidere le prossime cessioni, la società si sta muovendo anche per i futuri nuovi colpi in entrata. E l'ultimo nome arriva direttamente dall'Inghilterra.
Come riportato da unitedinfocus.com e dall'esperto di mercato Ben Jacobs, nelle ultime settimane la Lazio avrebbe richiesto informazioni per il prestito (con eventuale diritto di riscatto) di Kobbie Mainoo del Manchester United. Il giovane centrocampista, classe 2005, potrebbe lasciare la squadra di Amorim a metà stagione, visto che sta trovando pochissimo spazio.
Nonostante la sua volontà di andare via, i Red Devils lo considerano un giocatore importante nella squadra. Per questo la sua partenza dovrà essere finalizzata a un nuovo acquisto nel suo ruolo. Su di lui ci sono tanti altri club europei: la Lazio tiene d'occhio la situazione.