Italia, Zaccagni tra i migliori: la sua pagella

Nella sfida giocata contro la Moldavia bella prova del capitano della Lazio che si è reso pericoloso soprattutto nel primo tempo
14.11.2025 11:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Italia, Zaccagni tra i migliori: la sua pagella

Vince ancora l’Italia di Rino Gattuso che infila il quinto successo utile consecutivo. Un successo che sposta poco in termini di qualificazione al Mondiale con gli azzurri destinati a raggiungere l’obiettivo tramite i playoff.

Una sfida più complicata del previsto per l’Italia che, solo nel finale, è riuscita a scardinare la difesa della Moldavia con le reti di Mancini e Pio Esposito.

82 minuti in campo anche per il capitano della Lazio Mattia Zaccagni che ha giocato una buona gara. Gli azzurri sono pericolosi sempre a sinistra dove serve almeno quattro-cinque palloni pericolosi per i compagni.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide