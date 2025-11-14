Italia, Zaccagni tra i migliori: la sua pagella
Vince ancora l’Italia di Rino Gattuso che infila il quinto successo utile consecutivo. Un successo che sposta poco in termini di qualificazione al Mondiale con gli azzurri destinati a raggiungere l’obiettivo tramite i playoff.
Una sfida più complicata del previsto per l’Italia che, solo nel finale, è riuscita a scardinare la difesa della Moldavia con le reti di Mancini e Pio Esposito.
82 minuti in campo anche per il capitano della Lazio Mattia Zaccagni che ha giocato una buona gara. Gli azzurri sono pericolosi sempre a sinistra dove serve almeno quattro-cinque palloni pericolosi per i compagni.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.