Lazio, il palleggio è sterile: il dato preoccupante sui tiri in porta
RASSEGNA STAMPA - Tra i difetti principali di questa Lazio, oltre ai limiti tecnici, si può notare un'evidente mancanza di concretezza. Si costruisce, ma si va poco al sodo. Come riporta il Corriere dello Sport, servono in media 44,54 passaggi per arrivare a una conclusione e solo la Cremonese fa peggio con 46,87 passaggi.
Il dato non dovrebbe stupire più di tanti, a Sarri piace palleggiare e lo ha dimostrato già durante il primo corso in biancoceleste ma anche negli incarichi precedenti. Ma se il palleggio è lento e sterile, la squadra diventa prevedibile e non ti concede neanche il tiro.
Infatti anche nel dato dei tiri in porta la Lazio lascia a desiderare. Sempre lo stesso quotidiano riporta di come i biancocelesti siano sestultimi per tiri in porta in Serie A, davanti solo a Parma, Cagliari, Lecce, Cremonese, Pisa e Sassuolo.