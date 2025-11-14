Lazio, Vecino vs Basic: Sarri studia le gerarchie

In vista della gara contro il Lecce mister Sarri potrà scegliere tra Basic e Vecino: l'uruguaiano si è messo finalmente l'infortunio alle spalle

RASSEGNA STAMPA - La sosta arriva nel momento giusto in casa Lazio con mister Sarri che ha un solo obiettivo: recuperare già calciatori possibili per mettere fine a un’emergenza che dura ormai da mesi. Chi finalmente è riuscito a mettersi alle spalle l’infortunio è Matias Vecino che adesso è pronto a giocarsi una maglia da titolare contro il Lecce con Basic.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Vecino dalla sfida contro l’Atalanta è finalmente tornato in campo e, in tutte quelle successive, ha continuato a mettere minuti nelle gambe per ritrovare la giusta forma fisica.

Dall’altro lato c’è Basic arrivato ormai a sette gare da titolare con la Lazio, striscia più lunga da quando è stato acquistato nel 2021, ha conquistato la fiducia di Sarri e si è ritagliato il suo spazio con prestazioni convincenti e gol

Vecino non starà però a guardare, gode della stima di Sarri che lo considera un giocatore prezioso capace di donare equilibrio e concretezza. Vecino è a quota 119 presenze con la Lazio, appena 8 in meno di quelle registrare con la maglia dell’Inter che rappresenta l’esperienza più lunga della sua carriera. L’obiettivo è quindi quello di riprendersi il suo posto da titolare, la sfida con Basic è appena iniziata.

