WOMEN | Roma, un difensore salta la sfida con la Lazio
Settimana calda per Lazio Women e Roma, prossime avversarie nel derby valido per la sesta giornata di campionato. A qualche giorno dall'ultimo turno disputato, con un comunicato, la Figc ha reso note le decisioni del giudice sportivo.
È stata sanzionata con una giornata di squalifica Heatley Winona Grace per doppia ammonizione che ha portato all'espulsione durante il match perso con la Fiorentina. Il difensore dunque, non sarà a disposizione di Rossettini per la sfida di domenica al Tre Fontane. Per quanto riguarda le biancocelesti, il giudice ha confermato l'ammonizione di Castiello. È la terza in questo inizio di stagione rimediata dal capitano.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.