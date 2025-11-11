Lazio, Mellone e l'involuzione di Dia: le parole

Le parole di Mellone dopo il ko rimediato dalla Lazio contro l'Inter: l'analisi sulla prestazione dei biancocelesti e non solo...

Il direttore di Daytime Rai Angelo Mellone è intervenuto ai microfoni di Radiosei analizzando sia il ko della Lazio contro l'Inter che le parole di Sarri sugli arbitri e il conseguente comunicato della società.

"Contro l’Inter si è vista la Lazio di questa stagione. Siamo sempre al solito discorso. L’abbiamo vista per quello che è e non è stata neanche una brutta prestazione. Semplicemente coerente con le aspettative, è normale tornare da Milano con una sconfitta. È​​​​​​​ un tema di consapevolezza, è l’eterna ripetizione dell’identico. Continuo a non capire cosa sia accaduto a Dia, ma è accaduto ciò che è inevitabile accada quando difronte hai una squadra molto più attrezzata di te. È stata un’occasione per prendere atto della tua fotografia".

"Il comunicato della Lazio in risposta alle parole di Sarri sugli arbitri? Devo per forza commentarla questa cosa? Lo farei con tre puntini di sospensione, ma non credo che oggi il grande problema della Lazio sia quello di prendere le distanze o assumere una posizione ufficiale nei confronti delle dichiarazioni del suo tecnico sugli arbitri. È la conferma che la Lazio ha un enorme problema di comunicazione. L’incapacità endemica di fare comunicazione della Lazio è legata a come viene gestita".

