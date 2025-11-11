Lazio, annunciato il Christmas Camp 2026: tutti i dettagli
"Un’occasione unica per tutte le ragazze e i ragazzi biancocelesti dai 6 ai 16 anni. Dal 2 al 6 gennaio 2026, presso il Centro Sportivo Green Club di Roma, torna l’appuntamento più atteso delle vacanze: il Lazio Christmas Camp. Cinque giornate dedicate a chi ama il calcio e sogna di vivere da protagonista la magia biancoceleste.
Il programma prevede:
• Due sedute di allenamento al giorno sotto la guida dello staff tecnico del Settore Giovanile della S.S. Lazio.
• Attività, giochi e momenti di gruppo pensati per imparare, divertirsi e crescere insieme.
Incluso nel pacchetto (a soli 449€):
• Kit ufficiale Mizuno
• Visione del match Lazio-Napoli nella Club House del Green Club
• Biglietto omaggio per assistere a Lazio-Fiorentina (mercoledì 7 gennaio)
Un’esperienza unica di sport, amicizia e divertimento, pensata per tutti i giovani che vogliono vivere il calcio con passione, impegno e sorriso.
Noi siamo pronti… e tu?
Date: 2 – 6 gennaio 2026
Luogo: Green Club – Via Fratelli Maristi 94, Roma
Costo: 449€ (tutto incluso)
Info e iscrizioni: sslazio.it
IL KIT MIZUNO prevede:
• 2 Training Kit (t-shirt, pantaloncino, calzettone)
• 1 Sottomaglia termica
• 1 Maglia Rappresentanza
• 1 Tuta Rappresentanza
• 1 Bomber
• 1 Zaino
• 1 Zuccotto
• 1 Pallone
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IL PRIMO GIORNO DEL CAMP
• Fotocopia documento di identità del ragazzo/a iscritto/a
• Fotocopia certificato medico di buona salute
• Fotocopia tessera sanitaria
• Stampa della conferma di avvenuta iscrizione ricevuta via e- mail
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per effettuare l’iscrizione è obbligatorio:
1. Compilare e sottoscrivere il MODULO D`ISCRIZIONE
2. Leggere attentamente e firmare:
a) le CONDIZIONI GENERALI;
b) la LIBERATORIA E CONSENSO ALL`UTILIZZO DELL`IMMAGINE DEL/DELLA MINORE Lazio Christmas Camp 2026;
c) l’INFORMATIVA PRIVACY Lazio Christmas Camp 2026
3. Produrre la seguente documentazione:
4. Pagare la caparra tramite bonifico bancario ed inviare la contabile (il saldo deve essere effettuato entro 10 gg dall’inizio del camp)
5. Inviare tutta la documentazione via e-mail all’indirizzo: laziosummercamp@sslazio.it / laziosummercamp@gmail.com
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto del 50% da versare con Bonifico all’atto dell’iscrizione.
Saldo quota da versare con Bonifico entro 10 gg. dall’inizio dal Christmas Camp.
C/C intestato a One Player Srls IBAN: IT28U0326803214052660141151
Causale: partecipazione Lazio Christmas Camp 2026 (indicare nome e cognome iscritto)
La contabile, unito a tutti gli altri documenti richiesti in sede d’iscrizione, andrà inviata tramite mail al seguente indirizzo: laziosummercamp@sslazio.it / laziosummercamp@gmail.com
INFO E CONTATTI
+39 345.6037373
+ 39 3421805044".