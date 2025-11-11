Lazio, annunciato il Christmas Camp 2026: tutti i dettagli

11.11.2025 13:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Fonte: sslazio.it
"Un’occasione unica per tutte le ragazze e i ragazzi biancocelesti dai 6 ai 16 anni. Dal 2 al 6 gennaio 2026, presso il Centro Sportivo Green Club di Roma, torna l’appuntamento più atteso delle vacanze: il Lazio Christmas Camp. Cinque giornate dedicate a chi ama il calcio e sogna di vivere da protagonista la magia biancoceleste.
 

Il programma prevede:

•⁠ ⁠Due sedute di allenamento al giorno sotto la guida dello staff tecnico del Settore Giovanile della S.S. Lazio.

•⁠ ⁠Attività, giochi e momenti di gruppo pensati per imparare, divertirsi e crescere insieme.

Incluso nel pacchetto (a soli 449€):

•⁠ ⁠Kit ufficiale Mizuno

•⁠ ⁠Visione del match Lazio-Napoli nella Club House del Green Club

•⁠ ⁠Biglietto omaggio per assistere a Lazio-Fiorentina (mercoledì 7 gennaio)

Un’esperienza unica di sport, amicizia e divertimento, pensata per tutti i giovani che vogliono vivere il calcio con passione, impegno e sorriso.

Noi siamo pronti… e tu?

Date: 2 – 6 gennaio 2026

Luogo: Green Club – Via Fratelli Maristi 94, Roma

Costo: 449€ (tutto incluso)

Info e iscrizioni: sslazio.it

IL KIT MIZUNO prevede:

•⁠ ⁠2 Training Kit (t-shirt, pantaloncino, calzettone)

•⁠ ⁠1 Sottomaglia termica

•⁠ ⁠1 Maglia Rappresentanza

•⁠ ⁠1 Tuta Rappresentanza

•⁠ ⁠1 Bomber

•⁠ ⁠1 Zaino

•⁠ ⁠1 Zuccotto

•⁠ ⁠1 Pallone

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IL PRIMO GIORNO DEL CAMP

•⁠ ⁠Fotocopia documento di identità del ragazzo/a iscritto/a

•⁠ ⁠Fotocopia certificato medico di buona salute

•⁠ ⁠Fotocopia tessera sanitaria

•⁠ ⁠Stampa della conferma di avvenuta iscrizione ricevuta via e- mail

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

Per effettuare l’iscrizione è obbligatorio:

1.⁠ ⁠Compilare e sottoscrivere il MODULO D`ISCRIZIONE

2.⁠ ⁠Leggere attentamente e firmare:

a) le CONDIZIONI GENERALI;

b) la LIBERATORIA E CONSENSO ALL`UTILIZZO DELL`IMMAGINE DEL/DELLA MINORE Lazio Christmas Camp 2026;

c) l’INFORMATIVA PRIVACY Lazio Christmas Camp 2026

3.⁠ ⁠Produrre la seguente documentazione:

a) Fotocopia documento di identità del ragazzo/a iscritto;

b) Fotocopia certificato medico di buona salute;

c) Fotocopia tessera sanitaria

4.⁠ ⁠Pagare la caparra tramite bonifico bancario ed inviare la contabile (il saldo deve essere effettuato entro 10 gg dall’inizio del camp)

5.⁠ ⁠Inviare tutta la documentazione via e-mail all’indirizzo: laziosummercamp@sslazio.it / laziosummercamp@gmail.com

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Acconto del 50% da versare con Bonifico all’atto dell’iscrizione.

Saldo quota da versare con Bonifico entro 10 gg. dall’inizio dal Christmas Camp.

C/C intestato a One Player Srls IBAN: IT28U0326803214052660141151

Causale: partecipazione Lazio Christmas Camp 2026 (indicare nome e cognome iscritto)

La contabile, unito a tutti gli altri documenti richiesti in sede d’iscrizione, andrà inviata tramite mail al seguente indirizzo: laziosummercamp@sslazio.it / laziosummercamp@gmail.com

INFO E CONTATTI

+39 345.6037373

+ 39 3421805044".