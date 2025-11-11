Caos Spagna, Yamal escluso dai convocati: il motivo
La nazionale spagnola ha escluso Lamine Yamal dall'elenco dei convocati per le prossime sfide contro Georgia e Turchia. Inizialmente incluso nell'elenco dei giocatori chiamati a rappresentare la Selección dal ct De La Fuente, il classe 2007 è stato tagliato fuori dopo essersi sottoposto a una procedura invasiva di radiofrequenza per trattare una pubalgia.
L'intervento è stato svolto dal calciatore blaugrana senza avvisare lo staff medico della propria Nazionale, che ne è venuto a conoscenza lo stesso giorno dell'inizio del ritiro. Di seguito il comunicato della Federazione:
"I Servizi Medici della RFEF desiderano esprimere la loro sorpresa e preoccupazione dopo aver appreso, alle ore 13:47 di lunedì 10 novembre — giorno di inizio del ritiro ufficiale della Nazionale — che Lamine Yamal aveva subito, quella stessa mattina, una procedura invasiva di radiofrequenza per trattare un fastidio nella zona pubica.
Tale intervento è stato eseguito senza alcuna comunicazione preventiva allo staff medico della Nazionale, che ne ha preso conoscenza solo tramite un referto ricevuto alle 22:40 della sera precedente, nel quale veniva indicata una raccomandazione medica di 7–10 giorni di riposo.
Alla luce di questa situazione, e con la salute, la sicurezza e il benessere del giocatore come priorità assolute, la Real Federación Española de Fútbol ha deciso di escludere il giocatore dall’attuale convocazione.
La Federazione resta fiduciosa in un recupero positivo e augura al calciatore una pronta e completa guarigione".