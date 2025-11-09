Lazio, Sarri: il mercato di gennaio e la promessa ai tifosi
Tanti i temi toccati dal tecnico della Lazio Sarri nella conferenza stampa al termine della sfida persa contro l’Inter.
Tra questi l’allenatore si è soffermato anche sulla spinosa questione che riguarda il mercato dopo il blocco subito in estate.
"Io quest'anno fino a giugno accetterò tutto, ho fatto una promessa ai miei giocatori e al popolo laziale e la tiro fino in fondo. Penso che la società nei prossimi giorni mi dirà qualcosa”, queste le sue parole.
"A me non m’hanno ancora detto se il mercato è aperto o no, quindi non siamo entrati in tanti discorsi che vanno sui particolari. Penso che il mercato sia aperto, ma aspetto l’ufficialità e poi parleremo dei dettagli di mercato", queste invece le parole a Dazn.
