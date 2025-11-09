Lazio, Sarri: il mercato di gennaio e la promessa ai tifosi

Al termine della gara di San Siro contro l'Inter l'allenatore della Lazio ha parlato, tra i vari temi, anche del mercato di gennaio
Tanti i temi toccati dal tecnico della Lazio Sarri nella conferenza stampa al termine della sfida persa contro l’Inter.

Tra questi l’allenatore si è soffermato anche sulla spinosa questione che riguarda il mercato dopo il blocco subito in estate.

"Io quest'anno fino a giugno accetterò tutto, ho fatto una promessa ai miei giocatori e al popolo laziale e la tiro fino in fondo. Penso che la società nei prossimi giorni mi dirà qualcosa”, queste le sue parole.

"A me non m’hanno ancora detto se il mercato è aperto o no, quindi non siamo entrati in tanti discorsi che vanno sui particolari. Penso che il mercato sia aperto, ma aspetto l’ufficialità e poi parleremo dei dettagli di mercato", queste invece le parole a Dazn.

