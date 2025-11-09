Lazio, Sarri punta su Castellanos: le parole dopo l'Inter
09.11.2025 23:46 di Christian Gugliotta
Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta per 1-0 incassata dalla sua Lazio a San Siro contro l'Inter.
Tra le altre cose, il tecnico ha parlato delle difficoltà in attacco, indicando il Taty Castellanos come l'unico centravanti d'area di rigore presente nella rosa a sua disposizione. Queste le sue parole:
“Noi ora un attaccante da area di rigore non lo abbiamo, hanno altre caratteristiche. L’unico può essere il Taty, gli altri interpretano tutti il ruolo diversamente. In questo momento qualcosa dentro l’area stiamo pagando, anche se abbiamo avuto due palle gol, e non è facile”.