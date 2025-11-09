Lazio | Noslin, il ruolo in campo e il futuro: le parole a LSC
Le parole del calciatore biancoceleste dopo il ko subito dalla Lazio per mano dell'Inter che si è imposta per 2-0 con Lautaro e Bonny
09.11.2025 23:22 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Al termine della gara persa a San Siro contro l'Inter è Noslin a commentare la sfida ai microfoni di Lazio Style Channel: “Gara molto difficile, abbiamo subito l’1-0 all’inizio della gara che ha complicato il match. Con l’arrivo della sosta sarà fondamentale lavorare per ritrovare la continuità".
"Ogni volta che entro in campo provo a dare il massimo e ad aiutare la squadra con la speranza di giocare di più".
"Non importa se da attaccante esterno o punta centrale, per me l'impotante è giocare".
