09.11.2025 22:45 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Inter - Lazio 2-0

Serie A Enilive | 11ª giornata

Domenica 9 novembre 2025, ore 20:45

Stadio Giuseppe Meazza, Milano

NTER-LAZIO 2-0

Marcatori: 3` Lautaro Martinez, 62` Bonny

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (56` Carlos Augusto), Barella, Calhanoglu (81` Frattesi), Sucic (56` Zielinski), Dimarco; Bonny (81` Esposito), Lautaro Martinez (71` Thuram).

A disp.: Martinez, Calligaris, De Vrij, Luis Enrique, Diouf, Zopolato, Bisseck.

All.: Cristian Chivu

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (68` Pellegrini), Gila, Romagnoli (75` Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi (65` Vecino), Basic; Isaksen (65` Noslin), Dia (65` Pedro), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Belahyane.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo)

Assistenti: Berti - Cecconi

IV ufficiale: Bonacina

V.A.R.: Di Paolo

A.V.A.R.: Aureliano

NOTE. Ammoniti: 25` Sarri (L), 33` Akanji (I), 37` Sucic (I), 52` Dumfries (I), 72` Zaccagni (L)

Recupero: 1` pt, 5' st.

