IL TABELLINO di Inter - Lazio 2-0
Serie A Enilive | 11ª giornata
Domenica 9 novembre 2025, ore 20:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
NTER-LAZIO 2-0
Marcatori: 3` Lautaro Martinez, 62` Bonny
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (56` Carlos Augusto), Barella, Calhanoglu (81` Frattesi), Sucic (56` Zielinski), Dimarco; Bonny (81` Esposito), Lautaro Martinez (71` Thuram).
A disp.: Martinez, Calligaris, De Vrij, Luis Enrique, Diouf, Zopolato, Bisseck.
All.: Cristian Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (68` Pellegrini), Gila, Romagnoli (75` Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi (65` Vecino), Basic; Isaksen (65` Noslin), Dia (65` Pedro), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Belahyane.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo)
Assistenti: Berti - Cecconi
IV ufficiale: Bonacina
V.A.R.: Di Paolo
A.V.A.R.: Aureliano
NOTE. Ammoniti: 25` Sarri (L), 33` Akanji (I), 37` Sucic (I), 52` Dumfries (I), 72` Zaccagni (L)
Recupero: 1` pt, 5' st.
